Kavga izleyen genç kızları taciz etti

İstanbul Şişli'de gruplar arasında yalanan bir kavga esnasında olay yerine gelen bir sapık kavgayı izleyen mahalle sakinlerini taciz etti. Olay geçtiğimiz 5 Haziran günü meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

KAVGAYI İZLEYEN KADINLARI TACİZ ETTİ

Yaşanan tartışma kısa süre içerisinde arbedeye dönüştü ve mahalle sakinleri iki grup arasındaki kavgayı izlemeye başladı. O sırada mahalleden geçen D.T., isimli genç adam kavgayı izleyen kalabalığın içerisine girdi. Kavgayı izleyenlerin arasında genç kızlarında bulunmasını fırsat bilen 31 yaşındaki sapık genç kızların vücut dokunulmazlığını ihlal etti.

Durumu fark eden 28 yaşındaki H.P., durumu çığlık atarak mahalleliye duyurdu. Mahalleli tarafından ablukaya alınan sapık olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifade veren D.T., cinsel organının kaşındığını, bu nedenle yanlış anlaşıldığını ve kimseyi taciz etmediğini ileri sürdü.

DAVA AÇILDI

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği tespit edilen sapık hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

D.T.'nin 43 yaşındaki bir ev hanımını da kavga sırasında öpücük atarak yanına çağırdığı, fakat genç kadının korkarak durumu sakladığını, H.P.'nin şikayeti üzerine kendisinin de mağdur olduğunu beyan etti. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.