Kazandibi tarifi! MasterChef Kazandibi nasıl yapılır, gerekli mazlemeler nelerdir?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan Kazandibi yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler Kazandibi nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kazandibi nasıl yapılır? İşte Masterchef Kazandibi tarifi…

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR? MASTERCHEF KAZANDİBİ TARİFİ

KAZANDİBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 su bardağı süt

3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı tarçın

KAZANDİBİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

6 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı pirinç unu ve 3 yemek kaşığı mısır nişastasını derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin. Son olarak tereyağını ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayarak karıştırın. Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini 4 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçın karışımıyla kaplayın. Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Buzdolabına kaldırıp kıvam alması için soğuttuğunuz tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın. Ev yapımı mis kokulu kazandibiniz hazır, afiyet olsun!

KAZANDİBİ TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Rulo yapabileceğiniz tatlıyı, yanık tarafı üstte kalacak şekilde kare dilimler halinde de servis edebilirsiniz.Arzuya göre servis tabaklarına birer top sade dondurma ekleyebilirsiniz.

Kaynak: yemek.com