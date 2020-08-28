Keşkül tarifi ve malzemeleri: Keşkül nasıl yapılır?

Masterchef Türkiye yarışmasında bugün yarışmacılardan Keşkül yapılması istendi. Türk geleneksel lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken sütlü tatlının tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Hafif ve lezzetli sütlü tatlı tarifleri arayanlar için Masterchef Keşkül nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Keşkül tarifi ve malzemeleri

KEŞKÜL NASIL YAPILIR? KEŞKÜL TARİFİ

Geleneksel türk mutfağı lezzetleri arasında yer alan Keşkül tarifi ve yapılışı şu şekilde,

KEŞKÜL TARİFİ MALZEMELERİ

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı badem tozu

1 çay bardağı hindistan cevizi

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya

KEŞKÜL TARİFİ YAPILIŞI

Geniş bir tencereye süt ve şekeri alıp çırpmaya başlayın.

Ardından nişasta ve pirinç ununu da tencereye alın.

Badem tozu ve hindistan cevizini de ekleyip iyice çırpın.

Tatlı kıvam alana kadar orta ateşte çırpın.

Tencereyi ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ekleyip son bir kez daha çırpın.

Keşkülü sunum kaselerine alın ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin.

Sunum kaselerinizi buzdolabına alın. Soğuduktan sonra üzerine badem parçaları serperek servis edebilirsiniz.

Keşkül tarifi hazır. Afiyet olsun…