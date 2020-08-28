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'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

'nin İzmit ilçesinde motosikletin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi öldü. Sürücü Şahbazoğlu'nun, profesyonel motosikletçi olduğu öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 12:04 Son Güncelleme: 28.8.2020 12:17 ABONE OL
Kocaeli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yokuştan şehir merkezi yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen Tuna Şahbazoğlu idaresindeki motosiklet, Akçakoca Konutları mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve motosikletteki Tacettin Gökbudak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, Şahbazoğlu ve Gökbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü Şahbazoğlu'nun, profesyonel motosikletçi olduğu öğrenildi.

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Kocaeli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
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