Maltepe'de kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Maltepe D-100 Karayolu'nda kaza 1'i ağır 2 yaralı | Video

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ



Kaza, Maltepe D-100 karayolu Gülsuyu mevkii Ankara istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini otomobil araç tıra arkadan çarptı.

2 KİŞİYE MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Durumu gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan 1'isinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazanın olduğu noktada trafik oluşurken çekici yardımıyla otomobilin kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

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