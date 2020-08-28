Manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezdi

Balıkesir'de, kamyonetle kağıt toplayan Ergül G. (32), manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki kızı Derinsu G.'yi ezdi. Edremit ilçesi Eroğlan Mahallesi'nde bulunan bir içecek toptancısının önünde biriken kartonları kamyonetle almaya gelen Ergül G., karton ve naylonları aracına yükledi. Ergül G., yükleme sırasında kullandığı brandayı çekmek için ilerlediği sırada kamyonetin yanında bulunan kızı Derinsu G. aracın arka lastiğinin altına kaldı. Durumu fark eden Ergül G., çocuğunu hastaneye götürdü. Derinsu G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.