Marmaris'te plajlar doldu taştı

Marmaris'Te sıcak hava nedeniyle bunalanlar, serinlemek için gündüz plaj ve havuz başlarına, akşam ise sahildeki yürüyüş yollarına akın ediyor.

Caddelerdeki elektronik termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Marmaris'te plajlar doldu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridindeki mavi bayraklı plajlarda, renkli görüntüler oluştu. Kavurucu sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girdi. Kimileri ise şezlonglarını suya çekerek, gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Şemsiye altında kitap okumayı ve dinlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra su sporlarıyla heyecan yaşayanlar da keyifli vakit geçirdi. Havuz başları da serinlemek isteyen tatilcilerle doldu taştı.

TATİLCİLER AKIN ETTİ

Gündüz deniz ve havuz başlarını dolduranlar, akşam ise sokağa akın etti.

ÇOCUKLAR PARKLARDA OYUN OYNADI

Saat 21.30'dan itibaren ilçe merkezinde bulunan Atatürk ve Kordon Caddesi yürüyüş yolu, kalabalıklaştı. Sahildeki kafelerde içeceklerini yudumlayan tatilciler, denizden gelen esintiyle serinledi. Bazı aileler, çay bahçelerinde dinlenirken, çocuklar da parklarda oyunlar oynadı.

"MARMARİS BAŞKA"



Ailesiyle tatile gelen İngiliz Gloria Elizabeth Pettersan, "Antalya'da tatil yaptık ama Marmaris bambaşka. Muhteşem bir güzelliği var. Güvenli ve huzurlu bir yer. Ailemle gündüz deniz keyfi yapıp, akşam ise sokaklarda dolaşarak hatıra fotoğrafları çekiyoruz" dedi.

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