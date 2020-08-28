Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ormanı yakan suç makinesi çıktı

Ormanı yakan suç makinesi çıktı

Maltepe Kayışdağı’nda orman yangını çıkaran şüpheli yakalandı. 19 ayrı suç kaydı bulunan şüphelinin terör örgütleri ve DHKP-C ile de irtibatı saptandı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilecek.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 29.8.2020 00:46 Son Güncelleme: 29.8.2020 01:04 ABONE OL
Ormanı yakan suç makinesi çıktı

İstanbul Maltepe'de Kayışdağı ormanlarında bugün şüpheli bir organ yangını çıkmıştı. Orman 5 farklı noktadan yanmaya başlamıştı.

Çevrede oturan vatandaşlar. bu anları video kaydına almıştı. Yangına, helikopter ve uçakla müdahale edilmişti.

Kasıtlı olarak çıkarıldığı sanılan yangınla ilgili İstanbul emniyet müdürlüğü de soruşturma başlatmıştı.

Son dakika! İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın | Video

Maltepe ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri yangını çıkaran şüpheliye kısa sürede ulaştı.

Şüphelinin 19 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca DHKP-C ve PKK terör örgütleriyle deilişiği saptandı.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli yarın adliyeye çıkarılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ormanı yakan suç makinesi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA