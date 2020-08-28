Ormanı yakan suç makinesi çıktı

İstanbul Maltepe'de Kayışdağı ormanlarında bugün şüpheli bir organ yangını çıkmıştı. Orman 5 farklı noktadan yanmaya başlamıştı.

Çevrede oturan vatandaşlar. bu anları video kaydına almıştı. Yangına, helikopter ve uçakla müdahale edilmişti.

Kasıtlı olarak çıkarıldığı sanılan yangınla ilgili İstanbul emniyet müdürlüğü de soruşturma başlatmıştı.

Son dakika! İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın | Video

Maltepe ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri yangını çıkaran şüpheliye kısa sürede ulaştı.

Şüphelinin 19 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca DHKP-C ve PKK terör örgütleriyle deilişiği saptandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli yarın adliyeye çıkarılacak.