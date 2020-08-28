Pazarcı tezgahından doktorluk hayaline

Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları önceki gün açıklandı. Tokat'ın Turhal ilçesinde haftada iki gün kuzeni Akın Ertek'in yanında pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığından pazar tezgahında müşterilerle ilgilenirken öğrendi. Ertek, müşterilerle ilgilenirken bir taraftan da cep telefonundan sonuçlara baktı ve tıp fakültesini kazandığını öğrenince büyük bir mutluluk yaşadı.Turhal'da sırasıyla TOKİ İlkokulu, Alparslan Ortaokulu ve Turhal Şeker Fen Lisesi'nde okuyan Ertek'in başarısı herkesi sevindirdi. Babası Murat Ertek makine fabrikasından emekli, annesi Sakine Ertek ise ev hanımı. Ertek'in kız kardeşi Melike ise Anadolu Lisesi'nde okuyor ve öğretmen olmak istiyor.Hem babasının hem de kendisinin en büyük hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ertek, boş zamanlarda yine pazarcılık yapmaya devam edeceğini söyledi.Ertek, "Öğrendiğim anda tüylerim diken diken oldu. Annemi, babamı aradım. Mutluluğumu onlarla paylaştım" dedi.Psikiyatrist olmak istediğini belirten Ertek, "İnsanlarla uğraşmayı seviyorum. Hem günümüzün önemli bir konusu. Babam 'Oğlum keşke doktor olsa' diyordu. Lisede 3 yakın arkadaşım da tıp fakültesini kazandı. Ama onlar başka şehirlerde okuyacak" dedi. Pandemi nedeniyle yakın olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni tercih eden Ertek, sınava nasıl hazırlandığını şu sözlerle anlattı: "Planlı, düzenli çalıştım. İlk önce konuyu anlayıp, tekrar edip sonra soru çözmeye geçiyordum."Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler Melih Buğra Ertek'i makamında kabul ederken stetoskop hediye etti. Kendisine çok sayıda burs teklifi geldiğini belirten Ertek, "Sağolsun Demet Akalın Hanım burs teklif etti. Burs bağlayacaklarını söyledi, ajans olarak. Birkaç kişi daha bana söyledi. Ama bana gelecek başka burs tekliflerinde başka arkadaşları da düşünmelerini tavsiye ederim. Çünkü benden daha kötü durumda olanlar var. Onların hakkını yemek istemem" dedi.Antalya'da ailesiyle yayla yayla gezen Emine Betül Küçükakça , hayvanlarını otlatırken bir yandan da ders çalışıyor. Küçükakça "Doktor olup babamı gururlandırmak istiyorum" dedi.Antalya'nınAkseki ilçesinin kırsal mahallelerinden Bucakkışla'da yaşayan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça bir yandan hayvancılıkla geçinen ailesine yardım ediyor, bir yandan da ders çalışıyor.Ailesiyle Çimi-Ahmetler Yaylası çevresindeki taş evde kalan küçük kız, babası Cemal Küçükakça ile sabahın erken saatlerinde 100 koyun ve keçiyi de önüne katıp, otlaklar için yola koyuluyor. Bir elinde kitapları diğer elinde asasıyla zorlu yollardan geçerek otlaklara ulaşan Küçükakça, ders çalışmayı da ihmal etmiyor. Babasına sürekli "Doktor olacağım." diyen Küçükakça, kendisi gibi zor şartlarda eğitim hayatını sürdüren çocuklara umut olmak istiyor.Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Küçükakça, çobanlığı çok sevdiğini, hayvanlarla ve doğa ile iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kovid-19 salgını nedeniyle okullar açılmadığı için yapılan uzaktan eğitime yaylada televizyon ve internet olmadığı için katılamadığını ifade eden Küçükakça, "Hem derslerimden geri kalmamak hem de doktor olma hayalimi gerçekleştirmek için hayvanlarımı güderken sık sık ders çalışıyorum. Hayvan otlatırken ders çalışmak zor oluyor ama vazgeçmiyorum. Bazen yağmur yağıyor, kitaplarım ıslanıyor. Babamı gururlandırmak istiyorum" dedi. Kızının okuma azminin kendisini de mutlu ettiğini ifade eden baba Küçükakça ise "İnşallah doktor olma hayalini gerçeğe dönüştürür" diye konuştu. AAAdana'da 1'i erkek 4 öğrenci bir yandan koyun otlatıp, tarlada çalıştı. Bir yandan da öğretmenlerinin gece açtığı kursa katılarak fen lisesini kazandı.Adana'nınCeyhan ilçesinde Başören Ortaokulu 8. sınıfta okuyan ve maddi durumu iyi olmadığı için özel kurslara gidemeyen, internetten de faydalanamayan öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü akşam kursu başlattı. Kursa köyde yaşayan ve maddi durumu kötü olan ve ailelerine tarlada çalışıp ve koyun otlatarak destek veren 22 çocuk katıldı.Kurs sayesinde bir çok çocuk iyi liseleri kazandı. Anne babası ayrı olan ve anneannesiyle yaşayan Nisanur Demir, Güzide Nuride Varlı, Neslihan Şahin ve Egehan Saçıkarlı ise fen lisesi kazanıp büyük bir başarı gösterdi. Demir, "Tarlada çalışırken ders çalışamıyordum ama hayvanlara bakarken derslerime çalışabiliyordum. Tıp alanında ilerlemek istiyorum. Dersleri internette olmadığı için kitaplardan çalışıyordum. Bu beni çok zorluyordu? Bazen pes edecekken arkadaşlarımın nasıl çalıştığını düşünüp tekrar hırs yaptım" dedi. Varlı ise "Tarlada çalışıyordum. Vakit buldukça da ders çalıştım. Doktor olmak istiyorum" diye konuştu. Şahin ise, "Okul olmadığı zaman tarlada çalıştım. Çoğu kişi yapamaz, ama biz başardık. Tarlada da çalışsak başka yerde de çalışsak bunu başarabilecek durumdaymışız. Beyin cerrahı olmak istiyorum" şeklinde konuştu. Saçıkarlı ise, "Okul bitince tarlaya geçiyordum. Tarlada işimi bitirip eve gidip ders çalışıyordum. Bazen tarlada da ders çalıştım. Hedefim doktor olmak" dedi.