Resepsiyonda sıkıldı iple erişim teknisyeni oldu

Türkiye'deki 5 iple erişim teknisyeninden biri olan 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Nazlı Yılmaz " 'Erkek işi, yapamazsın' dediler. 'Yapabilirim' dedim ve yaptım" diyor. Türkiye'de görev yapan 500 iple erişim teknisyeninden sadece 5'i kadın. O kadınlardan biri de daha önce bir rezidansta resepsiyonist olarak çalışan 35 yaşındaki evli ve bir kız çocuğu annesi Nazlı Yılmaz. Yılmaz iple erişim teknisyenliği macerasının 6 yıl önce bir merakla başladığını anlattı. Yılmaz, "Evimin yakınındaki bir rezidansta resepsiyonist olarak çalışıyordum. Dış cephesi iple erişim teknisyenleri tarafından temizleniyordu. Çok ilgimi çekti. Arkadaşlardan iş konusunda bilgi edindim. 'Ben yapabilir miyim' diye sordum. 'Erkekler hayli hayli zor yapıyor, kadınlar yapamaz' dediler. Ben de 'Yapabilirim' dedim ve almam gereken eğitimleri aldım. Beni ekibe dahil ettiler" diye konuştu. Ortalama 175 metre yükseklikte başlayan mesaide saatlerce bir ipte asılı kalan Yılmaz "Bir kadın sterse her şeyi yapabilir" dedi. DHA