Şahinde nine, evini otizmli çocuklara bağışladı

"ÇOCUKLARIMIN DURUMU İYİ, İHTİYAÇLARI YOK"

Evi çocukların eğitimi için bağışlaması dolayısıyla çok mutlu olduğu söyleyen Şahinde Avcı, "Bu evin çocuklar, engelliler için kullanılması için bağışladım. Çocuklarıma bırakmadım çünkü ihtiyaçları yok, durumları iyi. Bu yüzden engelli çocuklar için bağışladım. Ölene kadar burada oturacağım. Ben öldükten sonra ister çocuklar için satılsın, istenirse onlar için bir yuva yapılsın. Evimi bağışladığım için çok mutluyum" dedi.

