Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şehirler arası yolda kiralık otomobil alev alev yandı!

Şehirler arası yolda kiralık otomobil alev alev yandı!

Muğla-Denizli karayolunda dehşet dolu dakikalar yaşandı. Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeki kiralık araç aniden yanmaya başladı. Aracın içindeki üç kişi kendilerini araçtan atarak canlarını zor kurtardı. Yanan araç, orman arazözlerinin müdahalesine rağmen alev alev yandı. Aynı zamanda araç içindeki para ve 3 altın yüzük de yandı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 15:58 Son Güncelleme: 28.8.2020 16:10 ABONE OL
Şehirler arası yolda kiralık otomobil alev alev yandı!

Muğla-Denizli karayolu Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeki kiralık araç aniden yanmaya başladı. Araçtaki üç kişinin terk ettiği araç, orman arazözlerinin müdahalesine rağmen alev alev yandı.

Şehirler arası yolda kiralık otomobil alev alev yandı!

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli karayolu 43'üncü kilometrede, kiralık olduğu ve sürücüsünün Muhittin Güngör olduğu öğrenilen 48 SY 572 binek tipi araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtakiler uzaklaşarak kendilerini emniyetli bir bölgeye attılar.

Şehirler arası yolda kiralık otomobil alev alev yandı!

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün bölgede bulunan arazözleri ilk müdahaleyi yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de bölgeye sevk edilirken, araç tamamen yandı.

Şehirler arası yolda kiralık otomobil alev alev yandı!

ARAÇ İÇİNDEKİ PARALAR YANDI

Yanan araç içinde sürücüye ait 2 bin euro, 5 bin 700 TL para, kimlik, kredi kartları, 3 altın yüzük, cep telefonu ve elbiselerin bulunduğu ve hepsinin de yandığı öğrenildi.

Şehirler arası yolda kiralık otomobil alev alev yandı!

Araç yangını nedeniyle karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Araçta yapılan soğutma çalışması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehirler arası yolda kiralık otomobil alev alev yandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA