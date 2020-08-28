Şehirler arası yolda kiralık otomobil alev alev yandı!

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli karayolu 43'üncü kilometrede, kiralık olduğu ve sürücüsünün Muhittin Güngör olduğu öğrenilen 48 SY 572 binek tipi araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtakiler uzaklaşarak kendilerini emniyetli bir bölgeye attılar.



