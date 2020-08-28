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cinayetinden son dakika! Küçük Şiar yakılarak öldürülmüştü! Annesi ve kardeşi de...

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan programında uzun süredir işlenen cinayetinin perde arkası geçtiğimiz gün son dakika haberi ile gün yüzüne çıkmıştı. Feci şekilde dövüldükten sonra yakılarak öldürülen küçük Şiar'ın öldürülmesi olayında annesi ve öz kardeşi de adliyeye sevk edildi. İşte 'yi sarsan Şiar Kılıç cinayetinden gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 28.8.2020 14:38 Son Güncelleme: 28.8.2020 14:42 ABONE OL
Şiar Kılıç cinayetinden son dakika! Küçük Şiar yakılarak öldürülmüştü! Annesi ve kardeşi de...

Son dakika haberler… canlı yayın programında uzun süre işlenen 'ın ölümü olayında korkunç cinayet ortaya çıkmış ve 9 yaşındaki çocuğun katilinin annesinin sevgilisi olduğu yapılan itiraf sonucunda belli olmuştu. Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıkarken gelen son dakika haberine göre Şiar'ın annesi ve kardeşinin de gözaltına alındığı bildirildi. Böylece Şiar Kılıç'ın cinayetinde gözaltı sayısı 4'e yükseldi…

ŞİAR KILIÇ CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME! ANNESİ VE KARDEŞİ DE…

Henüz 9 yaşında annesinin sevgilisi tarafından feci şekilde öldürülen Şiar Kılıç'ın cinayetinde yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Annesi ve kardeşinin de gözaltına alınmasıyla beraber gözaltı sayısının 4'e yükseldiği bildirilirken küçük çocuğun ölümünde yeni detaylar adeta dehşete düşürüyor…

Şiar Kılıç cinayetinden son dakika! Küçük Şiar yakılarak öldürülmüştü! Annesi ve kardeşi de...

ŞİAR KILIÇ CİNAYETİNDE YENİ GÖZALTI KARARI!

Sakarya'da 9 yaşındaki 'ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla anne G.A. ile gözaltına alınan Hami K.'nin anne ve erkek kardeşi de olaydan bilgisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Hami K.'nin Şiar'ı feci şekilde dövdükten 36 saat sonra yakıt alarak yakalanma korkusuyla evi yaktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 'nın programında, geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası gündeme taşınmıştı. Küçük çocuğun annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi.

Şiar Kılıç cinayetinden son dakika! Küçük Şiar yakılarak öldürülmüştü! Annesi ve kardeşi de...

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN ANNE VE KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne G.A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.'nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı.

Şiar Kılıç cinayetinden son dakika! Küçük Şiar yakılarak öldürülmüştü! Annesi ve kardeşi de...

YAKALANMAMAK İÇİN YAKIT ALIP EVİ ATEŞE VERDİ
Emniyette şahısların yapılan sorgulamalarında Hami K.'nin Şiar'ı yangından 34 saat önce sopa ile feci şekilde dövdüğü, çocuğun hareketsiz kalması sonucu anne G.A. ile yakalanma korkusu ile çocuğu gömme kararı aldıkları öğrenildi. Olayın ardından Hami K.'nin durumu annesi Emine ve erkek kardeşi Yasin'e anlattıktan sonra gece 03.30'da benzin istasyonuna giderek yakıt aldığı, sevgilisi, anne ve kardeşi ile konuştuktan sonra yakalanma korkusu ile evi ateşe verdiği belirlendi. Hami K.'nin emniyetteki ifadesinde ise susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Şiar Kılıç cinayetinden son dakika! Küçük Şiar yakılarak öldürülmüştü! Annesi ve kardeşi de...

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyette işlemleri tamamlanan anne G.A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Hami K.'nin annesi Emine K., olayı zamanında söylemediği için pişman olduğunu dile getirdi. Yangında evde ölü bulunan 'ın kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme sonrası belirleneceği öğrenildi.

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Şiar Kılıç cinayetinden son dakika! Küçük Şiar yakılarak öldürülmüştü! Annesi ve kardeşi de...
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