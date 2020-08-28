Şiar Kılıç cinayetinden son dakika! Küçük Şiar yakılarak öldürülmüştü! Annesi ve kardeşi de...

Son dakika haberler… Müge Anlı canlı yayın programında uzun süre işlenen Şiar Kılıç'ın ölümü olayında korkunç cinayet ortaya çıkmış ve 9 yaşındaki çocuğun katilinin annesinin sevgilisi olduğu yapılan itiraf sonucunda belli olmuştu. Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıkarken gelen son dakika haberine göre Şiar'ın annesi ve kardeşinin de gözaltına alındığı bildirildi. Böylece Şiar Kılıç'ın cinayetinde gözaltı sayısı 4'e yükseldi…

ŞİAR KILIÇ CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME! ANNESİ VE KARDEŞİ DE…

Henüz 9 yaşında annesinin sevgilisi tarafından feci şekilde öldürülen Şiar Kılıç'ın cinayetinde yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Annesi ve kardeşinin de gözaltına alınmasıyla beraber gözaltı sayısının 4'e yükseldiği bildirilirken küçük çocuğun ölümünde yeni detaylar adeta dehşete düşürüyor…