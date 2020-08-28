Sokakta oynayan Gülten aracın altında kaldı

Beyoğlu'ndasokağa hızla giren hafif ticari aracın sürücüsü, 6 yaşındaki Gülten Mercan'ı ezdi. Küçük kız yaşam mücadelesi veriyor. Kaza önceki akşam saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Hasköy'de meydana geldi. Akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 6 yaşındaki Gülten Mercan, hızla sokağa dalan 34 JC 7002 plakalı hafif ticari aracın altında kaldı. Aşırı hızlı araç 6 yaşındaki Gülten Mercan'ı ezerek sürükledi. Kaza sonucu küçük kız ağır şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ise birkaç metre sonra durup yaralı çocuğu ambulansla hastaneye gönderdi. Ailenin de kızla birlikte hastaneye gitmesi sonrası çarpan araç sürücüsü kayıplara karıştı. Küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.