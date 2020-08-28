Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokakta top oynayan çocukları dövüp bıçakla kovaladı

Sokakta top oynayan çocukları dövüp bıçakla kovaladı

’da yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Sokakta top oynayan çocuklardan rahatsız olan adam, evinden çıkarak 3 genci dövdü. Adam, öfkesini alamayınca gençleri bıçakla kovaladı. O anlar kameraya yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 10:21 Son Güncelleme: 28.8.2020 10:43 ABONE OL
Sokakta top oynayan çocukları dövüp bıçakla kovaladı

Bursa'da 3 arkadaş sokak üzerinde oynadı. Çocukların meydana getirdiği sesten rahatsız olan bir kişi çocukların üzerine yürüyerek saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan çocuklar şaşkına dönerken öfkesini alamayan kişi, bıçak çekti. Elinde bıçakla çocukları kovalamaya başlarken kaçan çocukların arkasından da "Vururum, vururum sizi" diyerek tehdit etti.

O ANLAR CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Çocukların sokaktan kaçmasının ardından olay yeri sakinleşirken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika | Bursa'da sokaktaki çocukları bıçaklarla kovalayan 3 kişi kamerada | Video

Cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokakta top oynayan çocukları dövüp bıçakla kovaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA