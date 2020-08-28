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haberi: 'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Erkek arkadaşı böyle itiraf etti...

haberi: ’de 16 yaşındaki ’ın korkunç ölümüyle ilgili kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Ajanslardan alınan son dakika haberine göre; Ceren Duman’ın ölümüyle birlikte gözaltına alınan ekrek arkadaşı S.Ö (16), ifadesinde korkunç gerçeği itiraf etti. Cansız bedeni moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman’la uyuşturucu kullandıktan sonra Ceren’in fenalaştığını ifade eden S.Ö. Ceren’in kısa bir süre sonra öldüğünü ve cesedini bir gün evde beklettikten sonra moloz döküm alanına gidip çukur kazdıklarını ve gece Ceren’i bu alana gömdüklerini itiraf etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 15:29 Son Güncelleme: 28.8.2020 15:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Erkek arkadaşı böyle itiraf etti...

'UYUŞTURUCU KULLANDIK'

'in Bornova ilçesinde, 'ın (16) cansız bedeninin moloz döküm alanında gömülü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Olayın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan 2 şüpheliden Duman'ın erkek arkadaşı S.Ö. (16), ifadesinde, geçen 21 Ağustos'ta Bornova'da günlük olarak kiraladıkları bir eve gittiklerini belirtip, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren ile ilişkiye girdim.

Son dakika haberi: Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Erkek arkadaşı böyle itiraf etti...

Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım.

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Son dakika haberi: Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Erkek arkadaşı böyle itiraf etti...

Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim ve buraya gelip, teslim oldum" dedi. Diğer şüpheli T.Y.'nin de aynı ifadeyi verdiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Erkek arkadaşı böyle itiraf etti...

'VÜCUDUNDA KESİK, KURŞUN VE DARP İZİ YOK'

Öte yandan Duman'ın ön otopsisinde, cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadığı, ölümünün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. Duman'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun beklendiği belirtildi.

Son dakika haberi: Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Erkek arkadaşı böyle itiraf etti...

FOTOĞRAFLARINI SİLMİŞ

Olayın ardından anne ve babasının telkinleriyle teslim olduğu öğrenilen S.Ö.'nün, polise gitmeden önce ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını ve diğer paylaşımlarını sildiği de öğrenildi.

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Son dakika haberi: Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Erkek arkadaşı böyle itiraf etti...
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