Son dakika haberi: Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Erkek arkadaşı böyle itiraf etti...

Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım.

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