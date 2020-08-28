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haberi: Cinayetin 3. yılında tarafından böyle yakalandı

’da 3 yıl önce Menteşe Akbük koyunda tartıştığı ’yi öldüren ve firar eden Cevat Koparır, ’da tarafından yakalanarak Muğla’ya getirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 14:44 Son Güncelleme: 28.8.2020 15:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Jandarma cinayetin 3. ölüm yıldönümünde yakaladı

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde bulunan 'Bük keyf' isimli işletmede 30 Ağustos 2017 tarihinde gece saatlerinde mekan içerisinde yemek yiyen Cevat Koparır isimli şahıs ile işletmede çalışan arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cevat Koparır Murat Ekici'yi kalbine bıçağı saplaması sonucu Murat Ekici yaralandı. Koparır arıcı ile Ekici'yi ambulansa teslim ettikten sonra firar etti. Yanında bulunan kız arkadaşını da Aydın'da bıraktıktan sonra kayıplara karıştı.

Son dakika haberi: Jandarma cinayetin 3. ölüm yıldönümünde yakaladı

3 YIL SONRA MURAT EKİCİ'Yİ ÖLDÜRÜŞÜNÜN YILDÖNÜMÜNDE...

götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken, öldürme olayı zanlısı olan ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı olan55 yaşındaki Cevat Koparır yapılan uzun çalışmalar sonucu 'da tarafından yakalanarak uçak ile Dalaman Havalimanına getirildi.

3 yıl sonra Murat Ekici'yi öldürüşünün yıldönümünde yakalanan Koparır Jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edilecek

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Son dakika haberi: Cinayetin 3. yılında İnterpol tarafından böyle yakalandı
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