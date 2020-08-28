Son dakika haberi: Cinayetin 3. yılında İnterpol tarafından böyle yakalandı

3 YIL SONRA MURAT EKİCİ'Yİ ÖLDÜRÜŞÜNÜN YILDÖNÜMÜNDE...

Murat Ekici götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken, öldürme olayı zanlısı olan ve hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı olan55 yaşındaki Cevat Koparır yapılan uzun çalışmalar sonucu Azerbaycan'da İnterpol tarafından yakalanarak uçak ile Dalaman Havalimanına getirildi.

3 yıl sonra Murat Ekici'yi öldürüşünün yıldönümünde yakalanan Koparır Jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edilecek