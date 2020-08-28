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haberi: Eski karısını öldürmeye geldi son anda güvenlik görevlileri tarafından yakalandı! Av tüfeğiyle...

'dan gelen haberine göre kağıt toplayıcılığı yapan 42 yaşındaki A.Ş, montunun arka tarafına sakladığı av tüfeğiyle eski karısı 40 yaşındaki Ö.D'yi öldürmek için hastaneye gitti. Güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde durum fark edildi ve A.Ş gözaltına alındı. Alkol tedavisi de gören A.Ş, hastaneye eski eşini öldürmek için geldiğini itiraf etti.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 12:27 Son Güncelleme: 28.8.2020 12:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Eski karısını öldürmeye geldi son anda güvenlik görevlileri tarafından yakalandı! Av tüfeğiyle...

Alkol tedavisi gören ve hastaneye nasıl geldiğini hatırlamadığını ifade eden A.Ş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanan saldırgan ev hapsi cezasına çarptırıldı. Saldırganın montunda av tüfeğinin yanı sıra sallama denilen bıçak da bulundu.

Olay, geçen salı günü saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki hastanede meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Alev Ş., av tüfeğini montunun arkasına gizleyip, geçen yıl boşandığı Ö.D.'nin temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye gitti. Acil servis önündeki özel güvenlik görevlileri, sıcak havaya rağmen mont giyen Alev Ş.'nin sırt kısmındaki kabarıklığı fark ederek, şüphelendi.

Son dakika haberi: Eski karısını öldürmeye geldi son anda güvenlik görevlileri tarafından yakalandı! Av tüfeğiyle...

Güvenlik görevlileri, hızlı adımlarla acil servise yönelen Alev Ş.'yi durdurarak, içeriye girmesine izin vermedi. Görevliler, Alev Ş.'yi acil servis önünden uzaklaştırıp, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Alev Ş.'yi montunun arkasına gizlediği tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrolde tüfeğin dolu olduğu ve toplam 15 adet kartuşun da şüphelinin yanında olduğu belirlenirken, tüfek ve mühimmata el konuldu.

Son dakika haberi: Eski karısını öldürmeye geldi son anda güvenlik görevlileri tarafından yakalandı! Av tüfeğiyle...

ÖLDÜRMEYE GELDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Alev Ş., polise verdiği ilk ifadesinde eski eşini öldürmek için hastaneye gittiğini itraf etti. Hastanenin önüne nasıl geldiğini hatırlamadığını ve alkol tedavisi gördüğünü söyleyen Alev Ş.'nin evinde yapılan aramada ise 55 santimetre uzunluğunda 'sallama' denilen bıçak bulundu. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 6 kaydı bulunan Alev Ş., savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Alev Ş.'nin, 2 ay elektronik kelepçe takılarak evi terk etmemesine ve adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

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Son dakika haberi: Eski karısını öldürmeye geldi son anda güvenlik görevlileri tarafından yakalandı! Av tüfeğiyle...
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