Son dakika haberi: Eski karısını öldürmeye geldi son anda güvenlik görevlileri tarafından yakalandı! Av tüfeğiyle...

ÖLDÜRMEYE GELDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Alev Ş., polise verdiği ilk ifadesinde eski eşini öldürmek için hastaneye gittiğini itraf etti. Hastanenin önüne nasıl geldiğini hatırlamadığını ve alkol tedavisi gördüğünü söyleyen Alev Ş.'nin evinde yapılan aramada ise 55 santimetre uzunluğunda 'sallama' denilen bıçak bulundu. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 6 kaydı bulunan Alev Ş., savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Alev Ş.'nin, 2 ay elektronik kelepçe takılarak evi terk etmemesine ve adli kontrol altına alınmasına karar verdi.