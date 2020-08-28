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haberi: kitabıyla tepkilerin odağındaki 'in o tweetleri ortaya çıktı! Tutuklu Demirtaş için...

Son günlerin en çok konuşulan ve tepki çeken kişilerinden 'in çocuk kitabının yankıları sürüyor. Çocuk kitabındaki cinsel anlatımlar, tecavüz betimlemeleri gibi skandal yazılar için Eğitim-Sen soruşturma başlatmıştı. Musa Dinç'in Twitter üzerinden tutuklu bulunan 'a yönelik paylaşımlar yaptığı başörtülü kadınları aşağılayıcı sözler kullandığı da ortaya çıktı. İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.8.2020 14:34 Son Güncelleme: 28.8.2020 14:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Gül ve Düşün kitabıyla tepkilerin odağındaki Musa Dinç'in o tweetleri ortaya çıktı! Tutuklu Demirtaş için...

'in infial yaratan kitabıyla ilgili açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, kitabın MEB onaylı olmadığını ifade etti. Öte yandan Musa Dinç'in fanatik HDP'li olduğu her seçim döneminde HDP lehine tweetler attığı da ortaya çıktı. "Yaşasın Kobane" ve "Oyum Demirtaş'a" tweetleriyle dikkat çeken Musa Dinç'in Gül ve Düşün kitabındaki yazılar büyük tepki çekmişti.

Musa Dinç'in bir tweetinde de başörtülü vatandaşları aşağılamaya çalıştığı görülüyor...

Son dakika haberi: Gül ve Düşün kitabıyla tepkilerin odağındaki Musa Dinç'in o tweetleri ortaya çıktı! Tutuklu Demirtaş için...

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, '''' isimli çocuk kitabında yer alan ifadelerin kabul edilemez olduğu bildirildi.

"Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuyu 26.08.2020 tarihi itibariyle Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda resen incelemeye almıştır. Kitabın içeriğinin çocuklarımızın psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiş ve adı geçen kitap ile ilgili muzır ve müstehcen olduğu yönünde karar ivedi bir şekilde alınmıştır. Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir.''

Son dakika haberi: Gül ve Düşün kitabıyla tepkilerin odağındaki Musa Dinç'in o tweetleri ortaya çıktı! Tutuklu Demirtaş için...

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN KİTAP İÇİN SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen, yüz kızartıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle "" isimli kitabın yazarı ve yayınevi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, kitabın varsa kütüphanelerden toplatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, yapılması düşünülen etkinliklerin de iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.

Bakanlıklara gönderilen yazıda, kitapta, yetişkinler tarafından dahi hicap duyulmasına neden olacak gayriahlaki ifadelerin, toplum ahlakını zedeleyen, ağza alınmayacak müstehcen cümlelerin, ancak pornografik yayınlarda yer alabilecek türden iğrenç betimlemelerin yer aldığına dikkat çekildi.

Son dakika haberi: Gül ve Düşün kitabıyla tepkilerin odağındaki Musa Dinç'in o tweetleri ortaya çıktı! Tutuklu Demirtaş için...

"ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN EN BÜYÜK SORUMLULUKLARINDAN BİRİDİR "

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, müstehcen tabirlerin sık sık kullanıldığı, ahlaki sınırların aşıldığı, bir tilki ve ayı üzerinden tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle, eğitimle, pedagojiyle zerre kadar bağdaşmayan kitabın çocuklara vereceği zararın önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Yalçın, şunları kaydetti:

Son dakika haberi: Gül ve Düşün kitabıyla tepkilerin odağındaki Musa Dinç'in o tweetleri ortaya çıktı! Tutuklu Demirtaş için...

"Kitap yazmak belli bir müktesebat, çocuk kitabı yazmak ise pedagojik bazı temel ilkelerden haberdar olmayı gerektirmektedir. Kitap yazmak, canı isteyenin değil, kabiliyeti ve bu alanda özel eğitimi olan insanların yapabileceği bir iştir. Ahlaksızlığı iş edinenlerin çocuklarımızın saf ve masum dünyasına kitap gibi önemli bir değeri kullanarak giriyor olması, bu alanda gerekli denetimin, caydırıcı tedbirlerin olmadığının göstergesidir. Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, onları korumak başta yetkililer olmak üzere hepimizin en büyük sorumluluklarından biridir."

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Son dakika haberi: Gül ve Düşün kitabıyla tepkilerin odağındaki Musa Dinç'in o tweetleri ortaya çıktı! Tutuklu Demirtaş için...
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