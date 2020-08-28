Son dakika haberi: Gül ve Düşün kitabıyla tepkilerin odağındaki Musa Dinç'in o tweetleri ortaya çıktı! Tutuklu Demirtaş için...

Musa Dinç'in infial yaratan Gül ve Düşün kitabıyla ilgili son dakika açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, kitabın MEB onaylı olmadığını ifade etti. Öte yandan Musa Dinç'in fanatik HDP'li olduğu her seçim döneminde HDP lehine tweetler attığı da ortaya çıktı. "Yaşasın Kobane" ve "Oyum Demirtaş'a" tweetleriyle dikkat çeken Musa Dinç'in Gül ve Düşün kitabındaki yazılar büyük tepki çekmişti.
Musa Dinç'in bir tweetinde de başörtülü vatandaşları aşağılamaya çalıştığı görülüyor...
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, ''Gül ve Düşün'' isimli çocuk kitabında yer alan ifadelerin kabul edilemez olduğu bildirildi.
"Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuyu 26.08.2020 tarihi itibariyle Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda resen incelemeye almıştır. Kitabın içeriğinin çocuklarımızın psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiş ve adı geçen kitap ile ilgili muzır ve müstehcen olduğu yönünde karar ivedi bir şekilde alınmıştır. Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir.''
EĞİTİM-BİR-SEN'DEN KİTAP İÇİN SUÇ DUYURUSU
Öte yandan Eğitim-Bir-Sen, yüz kızartıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle "Gül ve Düşün" isimli kitabın yazarı Musa Dinç ve yayınevi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, kitabın varsa kütüphanelerden toplatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, yapılması düşünülen etkinliklerin de iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.
Bakanlıklara gönderilen yazıda, kitapta, yetişkinler tarafından dahi hicap duyulmasına neden olacak gayriahlaki ifadelerin, toplum ahlakını zedeleyen, ağza alınmayacak müstehcen cümlelerin, ancak pornografik yayınlarda yer alabilecek türden iğrenç betimlemelerin yer aldığına dikkat çekildi.
"ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN EN BÜYÜK SORUMLULUKLARINDAN BİRİDİR "
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, müstehcen tabirlerin sık sık kullanıldığı, ahlaki sınırların aşıldığı, bir tilki ve ayı üzerinden tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle, eğitimle, pedagojiyle zerre kadar bağdaşmayan kitabın çocuklara vereceği zararın önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Yalçın, şunları kaydetti:
"Kitap yazmak belli bir müktesebat, çocuk kitabı yazmak ise pedagojik bazı temel ilkelerden haberdar olmayı gerektirmektedir. Kitap yazmak, canı isteyenin değil, kabiliyeti ve bu alanda özel eğitimi olan insanların yapabileceği bir iştir. Ahlaksızlığı iş edinenlerin çocuklarımızın saf ve masum dünyasına kitap gibi önemli bir değeri kullanarak giriyor olması, bu alanda gerekli denetimin, caydırıcı tedbirlerin olmadığının göstergesidir. Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, onları korumak başta yetkililer olmak üzere hepimizin en büyük sorumluluklarından biridir."