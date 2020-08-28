Son dakika haberi: Gül ve Düşün kitabıyla tepkilerin odağındaki Musa Dinç'in o tweetleri ortaya çıktı! Tutuklu Demirtaş için...

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN KİTAP İÇİN SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen, yüz kızartıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle "Gül ve Düşün" isimli kitabın yazarı Musa Dinç ve yayınevi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, kitabın varsa kütüphanelerden toplatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, yapılması düşünülen etkinliklerin de iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.

Bakanlıklara gönderilen yazıda, kitapta, yetişkinler tarafından dahi hicap duyulmasına neden olacak gayriahlaki ifadelerin, toplum ahlakını zedeleyen, ağza alınmayacak müstehcen cümlelerin, ancak pornografik yayınlarda yer alabilecek türden iğrenç betimlemelerin yer aldığına dikkat çekildi.