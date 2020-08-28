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haberi: Talihsiz kız tarafından tecavüze uğradığını ve intihar edeceğini açıkladı! ".."

Twitter'da '' isimli kullanıcı Ünal Işık isimli avukatın cinsel istismarına uğradığını açıklayarak intihar edeceğini açıkladı. gelişmesine göre ismi belli olmayan bir kullanıcı 19 yaşında olduğunu, tarafından iki kez tecavüze uğradığını, Işık'ın ailesi ve arkadaşları tarafından defalarca taciz ve tehdite uğradığını ifade ederek başına gelen olaylardan sonra intihar edeceğini belirtti. Yürekleri burkan bu olayın ardından genç kıza ulaşılmaya çalışılıyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.8.2020 15:28 Son Güncelleme: 28.8.2020 15:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Talihsiz kız Avukat Ünal Işık tarafından tecavüze uğradığını ve intihar edeceğini açıkladı! Kar tanesi..

Onurunun, gururunun incindiğini kalbinin kırıldığını ifade eden 'Kar Tanesi' isimli kullanıcının adının B. olduğu ifade edildi. Talihsiz kız Avukat Ünal Işık tarafından iki kez cinsel istismara uğradığını o kişinin sevgilisi ve arkadaşları tarafından tehdit edildiğini söylerken bu yaşananlarla, insanlarla daha fazla mücalede edemeyerek intihar edeceğini belirtti. Olayı duyan ve okuyan herkes bu satırların sahibi talihsiz kıza ulaşmaya çalışıyor.

İşte tecavüzcü avukatın ailesi ve arkadaşlarından geldiği iddia edilen mesajlar...

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Son dakika haberi: Talihsiz kız Avukat Ünal Işık tarafından tecavüze uğradığını ve intihar edeceğini açıkladı! "Kar tanesi.."
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