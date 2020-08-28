Son dakika haberi: Talihsiz kız Avukat Ünal Işık tarafından tecavüze uğradığını ve intihar edeceğini açıkladı! "Kar tanesi.."

Onurunun, gururunun incindiğini kalbinin kırıldığını ifade eden 'Kar Tanesi' isimli kullanıcının adının B. olduğu ifade edildi. Talihsiz kız Avukat Ünal Işık tarafından iki kez cinsel istismara uğradığını o kişinin sevgilisi ve arkadaşları tarafından tehdit edildiğini söylerken bu yaşananlarla, insanlarla daha fazla mücalede edemeyerek intihar edeceğini belirtti. Olayı duyan ve okuyan herkes bu satırların sahibi talihsiz kıza ulaşmaya çalışıyor.

İşte tecavüzcü avukatın ailesi ve arkadaşlarından geldiği iddia edilen mesajlar...

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