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Haberleri |16 yaşındaki kızın cansız bedeni... 'de kan donduran olay!

'den dehşet verici bir haberi geldi. 16 yaşındaki bir kız kaybolmuştu. ismindeki kızın cesedi, moloz döküm alanında atıkların arasında bulundu. Polis ekipleri, gelen ihbar üzerine  gittikleri olay yerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Ceren Duman'ın camsız bedeni ise adli tıp morguna kaldırıldı. İşte, Ceren Duman'ın ölümü ile ilgili son dakika haberine ilişkin detaylar.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 10:37 ABONE OL
Son Dakika Haberleri |16 yaşındaki kızın cansız bedeni... İzmir'de kan donduran olay!

Bornova'da, moloz dökme alanına bir cesedin gömüldüğü ihbarının ar dından emniyet güçleri harekete geçerek bölgede keşif yapmaya başladı. İhbardan kısa süre sonra ismindeki 16 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu. Moloz yığınları arında bulunan Ceren Duman'ın, iki kişi ile uyuşturucu madde kullandığı, fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonucu bu iki kişi tarafından moloz arazisine gömüldüğü iddia edildi.

İzmir'in Bornava ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Duman'ın bir hafta önce iddiaya göre S.Ö. ve T.Y. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve fenalaşması sonucu öldüğü, daha sonra S.Ö. ve T.Y. tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü ileri sürüldü.

Son Dakika Haberleri |16 yaşındaki kızın cansız bedeni... İzmir'de kan donduran olay!

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde L.Y. isimli bir kişi Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbarını verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, L.Y. oğlu T.Y.'nin suçsuz olduğu ileri sürerek, olduğu öğrenilen genç kızı Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanına gömdüklerini belirtti.

Son Dakika Haberleri |16 yaşındaki kızın cansız bedeni... İzmir'de kan donduran olay!

Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu moloz döküm alanında keşif yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 'ın gömüldüğü yer bulundu. Yapılan kazı çalışmasında, saat 02.00 sıralarında genç kızın cesedine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ceren Duman, T.Y. ve S.Ö.'nün 20 Ağustos Perşembe günün Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir sitede uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı. İddiaya göre, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan genç kız evde hayatını kaybetti.

Son Dakika Haberleri |16 yaşındaki kızın cansız bedeni... İzmir'de kan donduran olay!

Olayın ardından S.Ö. ve T.Y., genç kızın cesedini, Naldöken Mahallesi'nde bulanan moloz döküm alanına gömdü. Yaklaşık 1 metrelik çukura koyulan genç kızın cansız bedeni, olaydan bir hafta sonra babanın ihbarı üzerine bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Son Dakika Haberleri |16 yaşındaki kızın cansız bedeni... İzmir'de kan donduran olay!
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