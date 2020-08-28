Son Dakika Haberleri |16 yaşındaki kızın cansız bedeni... İzmir'de kan donduran olay!

İzmir Bornova'da, moloz dökme alanına bir cesedin gömüldüğü ihbarının ar dından emniyet güçleri harekete geçerek bölgede keşif yapmaya başladı. İhbardan kısa süre sonra Ceren Duman ismindeki 16 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu. Moloz yığınları arında bulunan Ceren Duman'ın, iki kişi ile uyuşturucu madde kullandığı, fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonucu bu iki kişi tarafından moloz arazisine gömüldüğü iddia edildi.

İzmir'in Bornava ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Duman'ın bir hafta önce iddiaya göre S.Ö. ve T.Y. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve fenalaşması sonucu öldüğü, daha sonra S.Ö. ve T.Y. tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü ileri sürüldü.