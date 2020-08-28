Son dakika: Karadeniz’de korkutan deprem! 28 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Karadeniz'de 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Türkiye bulunduğu konum itibariyle deprem fay hattı kuşağı üzerinde yer aldığı için en ufak sarsıntı korkuya sebep olabiliyor. Vatandaşlar ülkemizde yaşanan son depremler listesi için güncel olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın listesine bakıyor. İşte 28 Ağustos son depremler listesi…

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KARADENİZ'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi

KARADENIZ

28.08.2020, 17:20:51 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 28.7 km

#Kandilli

DEPREM NASIL OLUŞUR?

Yerkabuğundaki hareketler zayıflık noktalarında stresin oluşmasına ve plakaların deforme olmasına neden olur. Depolanan enerji, eski bir saatin kurulması sonucu biriken enerji ile aynı şekilde birikir. Stres nihayet kayanın gücünü aştığında, yer kabuğu bir fay hattı boyunca, genellikle fay hattı içindeki mevcut zayıflık bölgesinde kırılır. Depolanmış enerjinin aniden salınmasına deprem denir.