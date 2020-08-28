Son dakika Koronavirüs haberi! Düğünlerde sadece gelin ve damat oynayacak

Türkiye'de Koronavirüse karşı mücadele devam ederken Valilikler de tedbirler kapsamında yeni kuralları vatandaşlara bildiriyor. Son olarak Aydın Valiliği tarafından kritik bir açıklama geldi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun gerçekleştirdiği toplantının ardından yazılı bir açıklamada bulunuldu.

Açıklamada "Düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda, köy, sokak ve düğün salonlarında yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde geleneksel (keşkekli) düğün saatinin 12.00-14.00, diğerlerinin 20.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına, gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına, düğünlere katılan kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesine ve saklanmasına, düğün ve nişan süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin (polis veya jandarma) düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunmasının sağlanmasına, düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü vb. dışındaki her türlü toplu organizasyonlar için kaymakamlıklardan izin alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA TOPLU TAŞIMADA SAAT KISITLAMASI

Kurul ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımın yoğun olduğu 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararı aldı.