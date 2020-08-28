Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 ilin sağlık müdürleriyle görüştü! Yeni tedbirler alınacak mı?

Son dakika haberi... Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptığını sosyal paylaşım platformu Twitter'dan duyurdu

Sağlık müdürleriyle video konferansta bir araya geldiklerini ifade eden Fahrettin Koca, şunları söyledi:

"Bugün 18 ilin sağluk müdürleriyle toplantı yaptık. Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık"





27 AĞUSTOS'UN KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Ağustos'a ait koronavirüs rakamlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 26 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Son bir günde yeni vaka sayısı ise bin 491 oldu.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

SON DAKİKA: Bakan Koca 27 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye'de corona virüs vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum nedir?

Bakan Koca: İyileşen sayısı yeni hasta sayısından az

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca talimatı verdi! 6 ilin sağlık müdürüyle toplantı...

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