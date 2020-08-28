Son dakika: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Bugün 28 Ağustos Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı son durum açıklandı mı?

Dünyada pandemi ilan edilen corona virüsü son dakika haberleri peş peşe gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısına ilişkin değerlendirmeleri yapmaya devam ediyor. Salgınla mücadelede olumlu grafik sergileyen ülkemizde maske ve sosyal mesafenin üzerinde sıklıkla duruluyor. Günlük tablo ile en son açıklanan verilerde vaka sayısı bin 491, vefat sayısı 26 olarak kayıtlara geçti. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Bugün 28 Ağustos 2020 Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin son dakika haberleri…
Sağlık Bakanı Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin son durum değerlendirmelerini akşam saatlerinde açıklıyor. 27 Ağustos corona günlük tabloda; son 24 saatte 106.111 test yapıldı, 1491 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 26 kişi hayatını kaybederken, 995 kişi de iyileşti. Bugünkü veriler ise merak ediliyor. 28 Ağustos corona virüsü vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı.
28 Ağustos Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.
Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.
Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak.