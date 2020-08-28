Su geçirmez telefon modelleri: Piyasadaki suya dayanıklı telefonlar hangileri?

Son dönemde Samsung ve Apple başta olmak akıllı telefon üreticisi markalar tarafından pek çok suya dayanıklı telefon tanıtıldı. Belirli derinliklerde, belirli sürelere kadar suya dayanıklı olan telefonların bu özellikleri, markalar tarafından pazarlama aracı olarak kullanılıyor. Örneklendirmek gerekirse; Apple iPhone 11 Pro Max 1,5 metre derinlikte 30 dakika kadar suya dayanabiliyor. İşte piyasadaki suya dayanıklı en iyi telefonlar…

EN İYİ SU GEÇİRMEZ TELEFONLAR HANGİLERİ?

Tasarım, ergonomi veya kullanışlılıktan ödün vermek istemiyorsanız su geçirmez bir akıllı telefon satın almak en doğru tercih olacaktır. Amiral gemi seviyesinden, orta sınıf cihazlara kadar birçok segmentte karşımıza çıkan suya dayanıklı akıllı telefonların bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 11

Huawei P30 Pro

OnePlus 8 Pro

Google Pixel 4 XL

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Apple iPhone SE

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