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modelleri: Piyasadaki suya dayanıklı telefonlar hangileri?

Suya ve toza dayanıklı akıllı telefonlara olan ilgi giderek artıyor. Akıllı telefon pazarının lokomotif ürünlerinde çoğunlukla yer alan suda dayanıklılık özelliği son dönemde orta sınıf cihazlarda da görüyoruz. İşte sıya dayanıklı en kullanışlı telefonlar listesi…

Giriş Tarihi: 28.8.2020 15:09 Son Güncelleme: 28.8.2020 15:09 ABONE OL
Su geçirmez telefon modelleri: Piyasadaki suya dayanıklı telefonlar hangileri?

Son dönemde Samsung ve Apple başta olmak akıllı telefon üreticisi markalar tarafından pek çok suya dayanıklı telefon tanıtıldı. Belirli derinliklerde, belirli sürelere kadar suya dayanıklı olan telefonların bu özellikleri, markalar tarafından pazarlama aracı olarak kullanılıyor. Örneklendirmek gerekirse; Apple iPhone 11 Pro Max 1,5 metre derinlikte 30 dakika kadar suya dayanabiliyor. İşte piyasadaki suya dayanıklı en iyi telefonlar…

EN İYİ SU GEÇİRMEZ TELEFONLAR HANGİLERİ?

Tasarım, ergonomi veya kullanışlılıktan ödün vermek istemiyorsanız su geçirmez bir akıllı telefon satın almak en doğru tercih olacaktır. Amiral gemi seviyesinden, orta sınıf cihazlara kadar birçok segmentte karşımıza çıkan suya dayanıklı akıllı telefonların bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Apple iPhone 11 Pro Max
  • Apple iPhone 11
  • Huawei P30 Pro
  • OnePlus 8 Pro
  • Google Pixel 4 XL
  • Samsung Galaxy S10
  • Samsung Galaxy S20 Plus
  • Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Apple iPhone SE

SU GEÇİRMEZ TELEFONLAR İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

  • Akıllı telefonların suya ve toza karşı dayanıklılığını puanlayan IP sertifikaları 30 dakika direnme süresi üzerinden hesaplanıyor.
  • Piyasadaki çoğu telefon IP67 sertifikasına sahip yani 1 metreye kadar suya dayanıklılık gösteriyorlar.
  • IP68 sertifikası en az 1,5 metre dayanıklılığı gösterir.
  • Apple ve Huawei'nin bazı IP68 sertifikalı modelleri 2 hatta 4 metreye kadar suya dayanabiliyorlar.
  • IP68 sertifikalı da olsa bir telefon su geçirdiği zaman garanti kapsamında değerlendirilmiyor.

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Su geçirmez telefon modelleri: Piyasadaki suya dayanıklı telefonlar hangileri?
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