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muhallebisi tarifi: Lezzetli , malzemeleri nelerdir?

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden muhallebisi tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Akşam sofralarında hem lezzetli hem tam kıvamında sütlü tatlı arayanlar için muhallebi vazgeçilmez oluyor. Osmanlı döneminde günümüze kadar gelen geleneksel lezzetimiz olan ve malzemeleri nelerdir? Lezzetli ?

Giriş Tarihi: 28.8.2020 21:50 ABONE OL
Su muhallebisi tarifi: Lezzetli Su muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Akşam yemeklerden sonra hafif tatlı grubunda yer alan muhallebisi tarifi ve malzemeleriyle kolaylık sağlıyor. Hem kalorisi düşük hem de hafif bir tatlı olan muhallebinin geçmişi ise Osmanlı dönemine dayanıyor. Çok eski yıllardan beri yapılan tatlının en önemli özelliği süt, şeker ve nişastanın muhteşem uyumunu yakalamaktan geçiyor. Peki ve malzemeleri nelerdir? Lezzetli ve kolay ?

SU MUHALLEBİSİ TARİFİ VE MALZEMELERİ: SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?

Genellikle çay saatlerinde veya akşam yemeklerinden sonra tercih edilen su muhallebisi tarifiyle merak ediliyor. Süt, şeker ve nişasta karışımıyla yapılan su muhallebisi tarifinde dikkat edilecek püf nokta kaynama noktasını kaçırmamaktır. İşte lezzetli ve pratik su muhallebisi tarifi

Su muhallebisi tarifi: Lezzetli Su muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

SU MUHALLEBİSİ TARİFİ

MALZEMELER

4 bardağı süt

3 su bardağı su

Yarım su bardağı buğday nişastası

Yarım su bardağı un

Gülsuyu ve pudraşekeri

SU MUHALLEBİSİ MALZEMELERİNDE PÜF NOKTA

Muhallebinizi pişirirken pürüzsüz olması için ocaktan alıncaya kadar sürekli karıştırmanız ve topakları ezmeniz gerekir.

Su muhallebisi tarifi: Lezzetli Su muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

SU MUHALLEBİSİ YAPILIŞI

Öncelikle sütü, 3 bardağı su, buğday nişastası ve unla birlikte muhallebi kıvamında pişirin. Islak bir tepsiye dökün. Buzdolabına alıp soğutun. Daha sonra dilediğiniz biçimde dilimleyin. Üzerine gülsuyu gezdirin. Pudraşekeri serpip servis yapın.

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Su muhallebisi tarifi: Lezzetli Su muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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