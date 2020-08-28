Su muhallebisi tarifi: Lezzetli Su muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Akşam yemeklerden sonra hafif tatlı grubunda yer alan su muhallebisi tarifi ve malzemeleriyle kolaylık sağlıyor. Hem kalorisi düşük hem de hafif bir tatlı olan muhallebinin geçmişi ise Osmanlı dönemine dayanıyor. Çok eski yıllardan beri yapılan tatlının en önemli özelliği süt, şeker ve nişastanın muhteşem uyumunu yakalamaktan geçiyor. Peki Su muhallebisi tarifi ve malzemeleri nelerdir? Lezzetli ve kolay Su muhallebisi nasıl yapılır?
Genellikle çay saatlerinde veya akşam yemeklerinden sonra tercih edilen su muhallebisi tarifiyle merak ediliyor. Süt, şeker ve nişasta karışımıyla yapılan su muhallebisi tarifinde dikkat edilecek püf nokta kaynama noktasını kaçırmamaktır. İşte lezzetli ve pratik su muhallebisi tarifi
MALZEMELER
4 su bardağı süt
3 su bardağı su
Yarım su bardağı buğday nişastası
Yarım su bardağı un
Gülsuyu ve pudraşekeri
Muhallebinizi pişirirken pürüzsüz olması için ocaktan alıncaya kadar sürekli karıştırmanız ve topakları ezmeniz gerekir.
Öncelikle sütü, 3 su bardağı su, buğday nişastası ve unla birlikte muhallebi kıvamında pişirin. Islak bir tepsiye dökün. Buzdolabına alıp soğutun. Daha sonra dilediğiniz biçimde dilimleyin. Üzerine gülsuyu gezdirin. Pudraşekeri serpip servis yapın.