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sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? 2020 Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği sonuçları geçtiğimiz gün tarafından duyuruldu. 32 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran vatandaşlar geçtiğimiz gün çekilişin ardından bilet sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Peki, Süper Loto sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? 2020 Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

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Süper Loto sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? 27 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

sonuçları için bugün de sabah saatlerinden itibaren de araştırmalar hız kazandı. yani dün gerçekleşen çekiliş kurumun resmi sitesi üzerinden canlı yayınlanırken kazanan numaralara göre; bilet sorgulama işlemleri gerçekleşiyor. Peki, Süper Loto sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? 27 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI İLE MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI! 27 AĞUSTOS 2020

MP TV üzerinden çekilişi yapılan oyunun geçtiğimiz günkü şanslı numaralarını doğru bilmek ve 32 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler heyecanla 27 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor…

Süper Loto sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? 27 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 27 Ağustos Süper Loto sonuçları: 52 - 10 - 6 - 31 - 59 - 43

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralaması şöyle;

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? 27 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? 27 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!
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