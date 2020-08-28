Süper Loto sonuçları için bugün de sabah saatlerinden itibaren de araştırmalar hız kazandı. 27 Ağustos yani dün gerçekleşen çekiliş kurumun resmi sitesi üzerinden canlı yayınlanırken kazanan numaralara göre; bilet sorgulama işlemleri gerçekleşiyor. Peki, Süper Loto sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? 27 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!
MP TV üzerinden çekilişi yapılan oyunun geçtiğimiz günkü şanslı numaralarını doğru bilmek ve 32 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler heyecanla 27 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor…
Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralaması şöyle;
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.