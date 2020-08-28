Tam kıvamında Aşure tarifi ve malzemeleri: En lezzetli Aşure nasıl yapılır?

Müslümanların kutsal günlerinden biri olan aşure günü, muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 29 Ağustos'ta idrak edilecek olan aşure günü tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Geleneksel tatlıyı tam kıvamında yapmak için mutfakta hünerlerini sergileyecek olan komşular telaşa başladı. Peki Tam kıvamında Aşure tarifi ve malzemeleri nelerdir? En lezzetli ve kolay Aşure nasıl yapılır?
Aşure Günü için hazırlıklar sürerken tam kıvamında aşure tarifi ve malzemeleri için araştırmalar başladı. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. İşte tam kıvamında aşure tarifi
Aşure malzemeleri:
500g aşurelik buğday (3 su bardağı)
Yarım çay bardağı pirinç
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
200 g kuru kayısı
200 g kuru üzüm
1 su bardağı fındık
3 lt su
2 su bardağı süt
4 su bardağı toz şeker
çeyrek çay kaşığı tuz
çeyrek çay kaşığı karabiber
yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatın)
Aşureyi sürekli karıştırarak bir taşım daha kaynatıp ateşten alalım
İçine fıstıkları ilave ederek aşureyi kâselere boşaltalım
Üzerine fındık, tarçın, nar taneleri serpip arzuya göre gül suyu gezdirerek soğuk veya sıcak servis yapalım.
Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.
Aşurelik buğdayı yıkadıktan sonra tencereye koyup üzerine kaynar su döküp 10 dakika kaynatın. Çıkan buğday suyunu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyunu yine süzün. Daha sonra kaynar su ekleyerek buğdayı 50 dakika kadar kaynatın. (İsterseniz akşamdan buğdayı iki kez kaynatıp suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız 15 dakika kaynatmak yeterli olur.)
Yumuşayan buğdaya pişmiş nohutu, fasulyeyi, doğranmış kayısıyı, kuru üzümü, yıkanmış pirinci ekleyerek 15 dakika kaynatın.
Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyu ekleyerek 15 dakika daha kaynatın.
Aşureyi cam kâselere bölüştürün.
Aşure kâselerde soğumaya başlayınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.
Aşure pişirirken toplamda 3 litre kadar su kullanın. Yanınızda sürekli kaynar su bulundurun, gerektiğinde ilave edebilmek için önemli. Aşurenin kıvamına göre su ekleyebilirsiniz.
Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.