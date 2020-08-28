Teşhir ürünü nedir, ne demek? Teşhir ürünü alınır mı?

Birçok ilanda ve satış mağazaların "teşhir ürünü" ibaresi yer alır. Bu, bir fiziki ya da internet mağazasında satışa sunulan ürünlerin birebir aynısı olup, müşterilere tanıtım yapmak amacıyla kullanılan ürün anlamına gelmektedir. Mağazada sergi görevi görüp daha sonradan satışa sunulan teşhir ürünleri, genellikle ürünün normal fiyatının altında bir fiyatla satılır. Teşhir ürününün sergi aşamasında kullanılmış olması dolayısıyla teşhir ürünü alınır mı sorusunun yanıtı merak edilir. Teşhir ürünü nedir?

Teşhir Ürünü Nedir?

Teşhir sözlükte gösterme/sergileme anlamına gelir. Teşhir ürünü tanımı, genelde mağazalarda telefon stantları veya bilgisayar stantlarında sergilenen, test edebilmemiz için açık halde duran ürünler için kullanılır. Bilgisayar ve telefon gibi ürün gruplarında teşhir ürünü daha çok olur. Fakat farklı ürün grupları için de aynı tanım geçerlidir.

Modem kurulumu nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla yeni modem kurulumu işlem adımları

Teşhir Ürünü Alınır mı?

Örneğin kapalı kutu 2000 TL değerinde bir ürünün teşhir ürünü olması halinde fiyatı 1500-1800 gibi bir aralığa düşer.

Bu ürünleri almadan önce kesinlikle ürünün iyi incelenmesi etrafında veya donanımında bir sorun olup olmadığına iyi bakılması gerekir. Ayrıca çoğu teknolojik ürün satan mağaza, satın aldığınız tarihten itibaren adınıza fatura düzenleyip ürünü garanti kapsamına almaktadır.

Bu açıdan bir değerlendirme yapıldığında teşhir ürünü için alınabilir demek mümkündür. Ancak üstte belirtildiği gibi üründe kozmetik anlamda, özellikle yıpranma veya deforme gibi durumlar olabilir. Bu nedenle cihazları alırken bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.

İnternet hız testi 2020: İnternet upload ve download hızı ölçme nasıl ve nereden yapılır?