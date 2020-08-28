Toroslar’ın kardeleni

Antalya'nın Akseki ilçesinin kırsal mahallelerinden Bucakkışla'da yaşayan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça bir yandan hayvancılıkla geçinen ailesine yardım ediyor, bir yandan da ders çalışıyor. Ailesiyle Çimi-Ahmetler Yaylası çevresindeki taş evde kalan küçük kız, babası Cemal Küçükakça ile sabahın erken saatlerinde 100 koyun ve keçiyi de önüne katıp, otlaklar için yola koyuluyor. Bir elinde kitapları diğer elinde asasıyla zorlu yollardan geçerek otlaklara ulaşan Küçükakça, ders çalışmayı da ihmal etmiyor. Babasına sürekli "Doktor olacağım." diyen Küçükakça, kendisi gibi zor şartlarda eğitim hayatını sürdüren çocuklara umut olmak istiyor.Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Küçükakça, çobanlığı çok sevdiğini, hayvanlarla ve doğa ile iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kovid-19 salgını nedeniyle okullar açılmadığı için yapılan uzaktan eğitime yaylada televizyon ve internet olmadığı için katılamadığını ifade eden Küçükakça, "Hem derslerimden geri kalmamak hem de doktor olma hayalimi gerçekleştirmek için hayvanlarımı güderken sık sık ders çalışıyorum. Hayvan otlatırken ders çalışmak zor oluyor ama vazgeçmiyorum. Bazen yağmur yağıyor, kitaplarım ıslanıyor. Babamı gururlandırmak istiyorum" dedi. Kızının okuma azminin kendisini de mutlu ettiğini ifade eden baba Küçükakça ise "İnşallah doktor olma hayalini gerçeğe dönüştürür" diye konuştu. AA