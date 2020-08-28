Ünlü klasikten zenci ibareleri kaldırıldı

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ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un boğularak öldürmesiyle yeniden tetiklenen ırkçılık karşıtı eylemler sonrası birçok ülke yeni düzenlemeler yaptı. Dünyayı sarsan olay sonrası bazı ülkeler ırkçılıkla bağlantılı isimlerin eserlerini kaldırırken bazı şirketler de ürünlerindeki ifadeleri sildi. Son olarak İngiliz polisiye roman kraliçesi Agatha Christie'nin romanlarından birinin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı. Fransa'da, yazarın 80 yıl önce "10 Küçük Zenci" (Les Dix Petits Negres) adıyla yayımlanan, daha sonra "Ve Sonra Hiçbiri Kalmamıştı" adıyla bilinen romanı tekrar düzenlenecek.Yazarın vasiyetini yöneten torununun torunu James Prichard, Fransa'da yıllarca "10 Küçük Zenci" adıyla yayımlanan romanın adının "gereksiz hakaret oluşturmaması için" değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine romanın yeni Fransızca baskılarında adının "On Kişiydiler" (Ils étaient dix) diye değiştirileceği açıklandı. Ayrıca, 1940'lardan kalma çeviride 74 kez geçen "zenci" sözcüğü de temizlenecek. ABD'deki basımında olduğu gibi Fransızca basımda da olayların geçtiği "Zenci Adası"na da "Asker Adası" denileceği belirtildi. Roman, ABD'de "ırkçı aşağılama" endişesiyle Ocak 1940'tan beri tekerlemenin son cümlesine dayanarak "Ve Sonra Hiçbiri Kalmamıştı" adıyla yayımlanıyor. Pek çok ülkede de zamanla bu isim benimsendi.