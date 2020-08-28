Vali Ali Yerlikaya'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin ulusal kan stoklarının asgari sınır seviyesinin üzerinde olduğunu ancak günlük yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almaları gerektiğini belirtti. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mart ayında etkisini göstermesinin ardından kan bağışında düşüş yaşandığını söyledi.
VALİ YERLİKAYA KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla "Ayasofya ziyaretiniz esnasında 11:00-19:00 saatleri arasında kan bağışında bulunarak 3 hayat kurtarabilirsiniz." diyerek kan bağışının önemine dikkat çekti. İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı...
Ayasofya ziyaretiniz esnasında 11:00-19:00 saatleri arasında kan bağışında bulunarak 3 hayat kurtarabilirsiniz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 28, 2020
❣️#HayırlıCumalar#KanVerHayatVer pic.twitter.com/J11E4fsoJI