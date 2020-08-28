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Vali Ali Yerlikaya'dan çağrısı

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mart ayında etkisini göstermesinin ardından kan bağışında düşüş yaşanıyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde , alanı kurdu. üzerinden yaptığı paylaşımla "Ayasofya ziyaretiniz esnasında 11:00-19:00 saatleri arasında kan bağışında bulunarak 3 hayat kurtarabilirsiniz." diyerek kan bağışının önemine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 12:04 Son Güncelleme: 28.8.2020 12:24 ABONE OL
Vali Ali Yerlikaya'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin ulusal kan stoklarının asgari sınır seviyesinin üzerinde olduğunu ancak günlük yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almaları gerektiğini belirtti. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mart ayında etkisini göstermesinin ardından kan bağışında düşüş yaşandığını söyledi.

VALİ YERLİKAYA KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla "Ayasofya ziyaretiniz esnasında 11:00-19:00 saatleri arasında kan bağışında bulunarak 3 hayat kurtarabilirsiniz." diyerek kan bağışının önemine dikkat çekti. İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı...

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Vali Ali Yerlikaya'dan kan bağışı çağrısı
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