Vali Ali Yerlikaya'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin ulusal kan stoklarının asgari sınır seviyesinin üzerinde olduğunu ancak günlük yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almaları gerektiğini belirtti. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mart ayında etkisini göstermesinin ardından kan bağışında düşüş yaşandığını söyledi.

VALİ YERLİKAYA KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla "Ayasofya ziyaretiniz esnasında 11:00-19:00 saatleri arasında kan bağışında bulunarak 3 hayat kurtarabilirsiniz." diyerek kan bağışının önemine dikkat çekti. İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı...