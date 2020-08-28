'Valiyim' diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi! "Pişman değilim, yine çıksam yine yaparım"

Edinilen bilgiye göre, Konya'da bir iş adamı, kendisini telefonla arayıp vali olduğunu söyleyen bir kişinin, engellilere tekerlekli sandalye alacaklarını söyleyerek para talep etmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kendisini vali olarak tanıtan H.A. (65) ile sözde özel kalemi olan S.B. (41) ve K.A.'yı (47) tespit etti.