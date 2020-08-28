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'Valiyim' diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi! "Pişman değilim, yine çıksam yine yaparım"

'dan şoke eden bir dolandırıcılık haberi geldi. Gazetelerdeki ölüm ilanlarını ve valilik kararnamelerini takip ederek, kendilerini vali olarak tanıtıp vatandaşlardan, iş adamlarından ve çeşitli kurumlardan engelliler için tekerlekli sandalye alacaklarını söyleyerek yaklaşık 1 milyon lira dolandıran çete polisin Konya merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonla çökertildi. Kendisini vali olarak tanıttığı iddia edilen H.A. basın mensuplarının pişman mısınız sorularına, ‘Hayır, pişman değilim, yine çıksam yine yaparım’ dedi

Giriş Tarihi: 28.8.2020 14:31 Son Güncelleme: 28.8.2020 14:35 ABONE OL
'Valiyim' diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi! Pişman değilim, yine çıksam yine yaparım

Edinilen bilgiye göre, 'da bir iş adamı, kendisini telefonla arayıp vali olduğunu söyleyen bir kişinin, engellilere tekerlekli sandalye alacaklarını söyleyerek para talep etmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kendisini vali olarak tanıtan H.A. (65) ile sözde özel kalemi olan S.B. (41) ve K.A.'yı (47) tespit etti.

'Valiyim' diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi! Pişman değilim, yine çıksam yine yaparım

EŞ ZAMANLI OPERASYON!

Şüphelilerin birçok ilde bu yöntemle dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen polis, şüphelilerin bağlantılarını da belirledi. Polis ekipleri, delilerin tamamlanmasının ardından merkezli Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

'Valiyim' diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi! Pişman değilim, yine çıksam yine yaparım

GAZETELERDEKİ ÖLÜM İLANLARI VE VALİLİK KARARNAMELERİNİ TAKİP EDİYORLAR
Operasyon kapsamında, kendisin vali olarak tanıtan H.A. ile birlikte aralarında sözde özel kalemleri ve uzman çavuş İ.A.'nın da bulunduğu 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle kamu kurumlarını, iş adamlarını ve belediyeleri yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin gazetedeki ölüm ilanlarını ve valilik kararnamelerini takip ederek, vatandaşlardan ve belediye gibi çeşitli kurumlardan para talep ettiği belirtildi.

'Valiyim' diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi! Pişman değilim, yine çıksam yine yaparım

TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜ VALİ GİBİ ARAYARAK MAĞDURUN İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRDILAR
Şüphelilerin dolandırmak için aradığı bir kişinin tapu müdürlüğünde olduğu sırada, tapu müdürlüğünün arayıp kendisini vali gibi göstererek işlemlerini hızlandırdığı ve ardından aradığı kişiyi dolandırdığı belirtildi. Şüphelilerden birinin ise yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan toplamda 41 suç kaydının olduğunu kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

'Valiyim' diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi! Pişman değilim, yine çıksam yine yaparım

"YİNE ÇIKSAM YİNE YAPARIM"
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerden çete lideri olduğu iddia edilen H.A. gazetecilerin "pişman mısınız" sorusuna, "Hayır, pişman değilim, yine çıksam yine yaparım" dedi.

'Valiyim' diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi! Pişman değilim, yine çıksam yine yaparım

Şüphelilerin, valilik kararnamelerini takip ederek il valisi atandıktan hemen sonra iş adamlarını aradıkları böylelikle daha çok kişiyi dolandırdıkları iddia edildi.

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'Valiyim' diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi! "Pişman değilim, yine çıksam yine yaparım"
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