Bereket paylaşma ve birliğin simgesi: Aşure günü

Bugün hicri takvime göre Muharrem ayının 10'uncu günü. Hazreti Muhammed'in öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin'in 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) şehit edildi gün. Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olan Aşure günü Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türedi. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti. Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü nafile oruç tutarak ifa ediyor. Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sabri Akpolat, Müslümanlar'ın aşure yaparak paylaşma geleneğinin bugün de devam ettiğini söyleyerek "Aşure, tarihsel süreçteki anlamının yanı sıra onu güzel kılan başka anlamlara da sahiptir. Birçok farklı malzemenin bir araya gelmesiyle oluşmuş olması aslında bir toplumu da simgeler. Toplumları veya çeşitli grupları oluşturan bizler, aynı karakterlere ya da fiziksel görünüşlere sahip değiliz. Fakat her birimizin farklılığı bir araya geldiğinde ortaya çok güzel bir atmosfer oluşabilmektedir" dedi. Akpolat Kovid-19 tedbirlerinin de aşure ikramlarında gözönünde bulundurulması uyarısı yaparak "Aşure ikram etmek isteyenler temizlik, mesafe ve maske kuralına uymalı, salgının artmasına sebep olacak davranışlardan mutlaka sakınılmalıdır" dedi.