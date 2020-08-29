Bir gün önce benzin almış

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, evlerinde çıkan yangında cesedi bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ı öldürdüklerini itiraf eden anne ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Küçük çocuğun öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı araştırma yapan ekipler, Hami Kıcı'nın yangından 1 gün önce akaryakıt istasyonuna giderek benzin aldığını belirledi. Ayrıca Kıcı'nın Şiar Kılıç?ı daha önce engelli olduğu ve tuvaletini altına kaçırdığı için sopayla dövdüğü, son olarak da ölmeden 34 saat önce darbettiği saptandı. Kıcı ile annenin, hareketsiz kalan çocuğu gömmek için plan yaptığı daha sonra ise evi ateşe verdiği iddia edildi. Öte yandan yine soruşturma aşamasında, çocuğun tamamen yanmış cesedine yapılan otopside Şiar Kılıç'ın yangından önce hayatını kaybettiği yönünde bulgu elde edildiği, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Adli Tıp'tan gelecek kati raporu beklediği öğrenildi.