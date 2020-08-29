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Feribotu kurtardı! Denizde mahsur kalmışlardı

'da, akıntıya kapılarak sürüklenen şişme bottaki 2 , bölgeden geçen  feribot görevlileri tarafından kurtarıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 29.8.2020 17:59 Son Güncelleme: 29.8.2020 18:00 ABONE OL
Bodrum Feribotu kurtardı! Denizde mahsur kalmışlardı

Bodrum'da bugün ilginç bir olay yaşandı. Yasadışı yollardan Kos Adası'na geçmek isteyen iki sığınmacı sabahın erken saatlerinde Bodrum'da bilinmeyen bir noktadan küçük bir botla denize açıldı.

Bodrum- Kos arasındaki akıntıyı hesap edemeyen sığınmacıların içerisinde bulundukları küçük bot, akıntıya kapıldı. İki göçmen denizde mahsur kaldı ve yardım beklemeye başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yardım bekleyen 2 sığınmacı Bodrum Feribotu görevlileri tarafından denizde farkedildi. Yardım isteyen göçmenler denizden alındı.

Sağlık durumları iyi olan sığınmacıların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Bodrum Feribotu kurtardı! Denizde mahsur kalmışlardı
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