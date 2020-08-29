Bodrum Feribotu kurtardı! Denizde mahsur kalmışlardı

Bodrum'da bugün ilginç bir olay yaşandı. Yasadışı yollardan Kos Adası'na geçmek isteyen iki sığınmacı sabahın erken saatlerinde Bodrum'da bilinmeyen bir noktadan küçük bir botla denize açıldı.

Bodrum- Kos arasındaki akıntıyı hesap edemeyen sığınmacıların içerisinde bulundukları küçük bot, akıntıya kapıldı. İki göçmen denizde mahsur kaldı ve yardım beklemeye başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yardım bekleyen 2 sığınmacı Bodrum Feribotu görevlileri tarafından denizde farkedildi. Yardım isteyen göçmenler denizden alındı.

Sağlık durumları iyi olan sığınmacıların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Son dakika haber: Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi: Ceren Duman olayında flaş gelişme! Gözaltına alınan 2 kişi için savcı ek ifade istedi