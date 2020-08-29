Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşımı tercih edecek vatandaşlar Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Genel olarak resmi tatil ve bayramlarda otobüs, metrobüs, tramvay gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olduğu biliniyor. Bu yılda etkinlerle için toplu ulaşımı tercih edecek vatandaşlar için Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım bedava mı? İşte yanıtı…

BUGÜN OTOBÜS, METRO, METROBÜS, TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile tüm yurtta kutlanacak. Belediyeler, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.

İşte ayrıntılar…