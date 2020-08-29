Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım bedava mı?

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, , , ? ’nda toplu bedava mı?

Türk tarihinin en büyük kahramanlık destanı geldi çattı. Genellikle resmi tatillerde toplu taşımaları ücretsiz olmasından kaynaklı bugünde otobüs, , , tramvayın bedava olması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Zafer Bayramı’nda yapılacak olan kutlama törenlerine toplu ulaşımla gidecekler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Buna göre; , metro, metrobüs, ? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ulaşım bedava mı?

Giriş Tarihi: 30.8.2020 00:38 Son Güncelleme: 30.8.2020 00:39 ABONE OL
Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ulaşım bedava mı?

'nda toplu ulaşımı tercih edecek vatandaşlar , , , ? sorusuna yanıt aramaya başladı. Genel olarak resmi tatil ve bayramlarda otobüs, metrobüs, tramvay gibi araçlarının ücretsiz olduğu biliniyor. Bu yılda etkinlerle için toplu ulaşımı tercih edecek vatandaşlar için Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım bedava mı? İşte yanıtı…

BUGÜN OTOBÜS, METRO, METROBÜS, TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile tüm yurtta kutlanacak. Belediyeler, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.

İşte ayrıntılar…

Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ulaşım bedava mı?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA ULAŞIM BEDAVA MI?

Marmaray ulaşımının ücretsiz olacağına dair bir karar bulunmazken diğer toplu araçlarının ücretsiz olacağı biliniyor.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak. Bugünlerde toplu taşımaya ek seferler de konulacak.

Uygulama; İETT, , OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Motorları ile İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ulaşım bedava mı?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Ancak 2020 yılında Pazar gününe geliyor.

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Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım bedava mı?
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