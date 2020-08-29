Buna kimse kaza diyemez

Almanya'da yaşayan Çakır ailesi, tatil için memleketleri Kütahya'ya geldi. Muğla'nın Datça ilçesine günübirlik gezmeye giden aile, bir kafede otururken alkollü sürücünün aracının altında kaldı. Önceki gece meydana gelen kazada, otomobilin altında yaklaşık 5 metre sürüklenen anne Selin Çakır (27) kaldırıldığı hastanede can verdi. Korkunç kazada Mehmet Çakır (35), çocukları Sare (3) ve Liya (1) ile ailenin yakını Enes Balı (25) yaralandı. Datça Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı. Kazadan sonra kaçan 17 yaşındaki alkollü genç, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. A.B. adlı gencin 112 promil alkollü olduğu açıklandı.



OTOMOBİLİ KAÇIRMIŞ

Ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen A.B.'nin eğlence merkezinde alkol aldıktan sonra arkadaşından otomobilini habersiz alıp kız arkadaşını görmeye gittiği öğrenildi.