Cezaevinden kaçtı eşini sokakta katletti

DİYARBAKIR'DA cezaevinden kaçan bir şahıs, karısını öldürdü. Olay, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi 588 Sokak'ta dün gece meydana geldi. Hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden firar eden Veysi Yoldaş (31), baba evine dönen eşi Remziye Yoldaş'ı (29) sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu. Bir kız çocuğu annesi kadın kanlar içinde yere yığılırken, Veysi Yoldaş kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Remziye Yoldaş kurtarılamadı. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.