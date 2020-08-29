Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 29 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama

Milli Piyango'da yeni dönem ile birlikte Çılgın Sayısal Loto sonuçları da yakından takip ediliyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 ve 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 56 milyon 69 bin 172 TL devretmişti. Bunun ardından da Çılgın Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

29 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Çılgın Sayısal Loto 26 Ağustos Çarşamba günü yapılan çekilişin sonuçlarına göre büyük ikramiye için belirlenen talihli numaralar 67, 58, 59, 27, 38, 13 olarak 45 ise joker numarası olarak açıklandı. 26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 3 talihli 112.202,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 246 kişi 1.368,30 TL, 3 bilen 8.816 kişi 95,45 TL ve son olarak 2 bilen 120.278 kişi 10,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto'nun 56 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;