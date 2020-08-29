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Çılgın sonuçları saat kaçta açıklanacak? 29 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve Online bilet sorgulama

Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişle birlikte 29 Ağustos Çılgın sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 ve 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 56 milyon 69 bin 172 TL devretmişti. Peki, 29 Ağustos Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto 29 Ağustos sonuçları MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 29 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama

'da yeni dönem ile birlikte Çılgın sonuçları da yakından takip ediliyor. çekiliş sonuçları, Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 ve 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 56 milyon 69 bin 172 TL devretmişti. Bunun ardından da biletlerine olan ilgi daha da arttı.

29 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Çılgın Sayısal Loto 26 Ağustos Çarşamba günü yapılan çekilişin sonuçlarına göre büyük ikramiye için belirlenen talihli numaralar 67, 58, 59, 27, 38, 13 olarak 45 ise joker numarası olarak açıklandı. 26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 3 talihli 112.202,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 246 kişi 1.368,30 TL, 3 bilen 8.816 kişi 95,45 TL ve son olarak 2 bilen 120.278 kişi 10,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto'nun 56 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 29 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama

Çılgın çekilişi sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto adresi ve sabah.com.tr'den açıklanacak.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 29 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜN ÇEKİLİYOR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın 'da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği 'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 29 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, Online sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 29 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama
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