Devlet Hürmüz teyze’nin imdadına hızır gibi yetişti

Giresun'un Dereli ilçesi Kuşluhan mahallesi Orduluoğlu sokakta selden hasar gören evlerin yıkımına başlanıldı. Sokak üzerinde yıkılacak evlerden biri de 73 yaşındaki Hürmüz Özer'in evi... Hiç evlenmediği için tek başına yaşayan ve yürüme engelli olan Hürmüz Özer, bölgede inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u görünce yanına gidip derdini anlattı. Yaşlı kadın, Bakan Kurum'un yanına giderek ona 73 yaşında olduğunu ve tek başına yaşadığı evin yıkılacağını söyleyerek "3 gündür komşularda kaldım. Ayağım rahatsız. Yürümekte zorluk çekiyorum. Ne olur yadım edin" dedi. Bakan Kurum da Hürmüz Teyze'ye "Size ev yapacağız. Ya evi bekleyin ya da parasını verelim" dedi. Hürmüz teyze "Evimin parasını verin. Bir ev alayım, oturayım, kimsem yok" dedi. Kurum beraberinde olan yetkililere gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi.Mutluluğu gözlerinden okunan Hürmüz Özer, devletin hızır gibi yetiştiğini belirterek, SABAH'a şunları söyledi: "28 yıl önce terzilik yapıyordum. Hem kazandığımla hem de akrabalarım ve komşuların yardımıyla bu evi aldım. Yaşım geçtikçe yürüme zorluğu yaşıyordum. Devlet bana her ay 600 lira engelli maaşı veriyor. Bununla ve komşularımın desteğiyle geçiniyordum. O akşam büyük bir felaket yaşandı. Dere taşmaya başlayınca evden dışarı attım kendimi. Zorla yürüyordum. Yukarıdaki komşuların yanına gittim. Evden sadece üstümü elbisemi alabildim. Hiç evlenmedim, tek başıma yaşıyorum. Eşyalarım evde kaldı. Sağ olsun Devletimiz imdadıma yetişti. 3 gün komşularda kaldım. Sokaklarda bekledim. Şimdi çok şükür yeni bir eve çıkacağım. Devletimiz hızır gibi yetişti." Aynı sokakta yaşayan selde evi hasar gören Haskız Tekin (66) ise "51 yıldır bu evde bu sokakta yaşıyorum. Böyle bir felaket hiç yaşamamıştık. Evde bulunan oğlum ve torunlarımla evden çıktık. Evimiz diğer evler gibi kullanılamaz hale geldi. Eşyalarımız güvenli yere götürülecek. TOKİ konut yapacak ve bize ev vereceği söylendi. Allah devletimizden razı olsun" dedi.