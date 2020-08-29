Gaziantep'te akılalmaz olay! Yol ortasında pompalı tüfekle saldırdı

Sürücü vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

