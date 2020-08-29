Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te akılalmaz olay! Yol ortasında pompalı tüfekle saldırdı

'te akılalmaz olay! Yol ortasında pompalı tüfekle saldırdı

'te, kimliği belirsiz bir kişi, otomobiliyle seyir halinde olan adı açıklanmayan sürücüyü, trafik ışıklarında durduğu anda, pompalı tüfek ile vurdu. Saldırgan, elindeki tüfekle vatandaşlar tarafından görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 11:03 Son Güncelleme: 29.8.2020 11:33 ABONE OL
Gaziantep'te akılalmaz olay! Yol ortasında pompalı tüfekle saldırdı

Olay, önceki gün, Ocaklar Mahallesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kişi, otomobiliyle yol almaya başladı. Trafik ışıklarında durduğu anda ise kendisini takip eden kimliği belirsiz şüphelinin, pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Gaziantep'te akılalmaz olay! Yol ortasında pompalı tüfekle saldırdı

Sürücü vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep'te akılalmaz olay! Yol ortasında pompalı tüfekle saldırdı

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te akılalmaz olay! Yol ortasında pompalı tüfekle saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA