Giresun'daki sel felaketinde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu! Can kaybı 10’a yükseldi

Giresun'da kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu; can kaybı 10'a yükseldi

2'Sİ ASKER 6 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DA SÜRDÜRÜLÜYOR

Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişinden 1'inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. Kimliği Kemal Akar'a ait olduğu belirlenen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 10'a yükselirken, 2'si asker 6 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

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