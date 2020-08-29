Haşhaşlı bükme tarifi: Masterchef Haşhaşlı bükme nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tv8 ekranlarının yemek yarışması Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Son dönemlerde revaçta olan Haşhaşlı bükme tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan Afyonkarahisar yöresinden hünerlerini sergilemelerini istedi. Türk geleneksel lezzetinde merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef Haşhaşlı bükme nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Haşhaşlı bükme tarifi!
Afyonkarahisar lezzetleri arasında yer alan Haşhaşlı bükme tarifi ve yapılışı şu şekilde,
Haşhaşlı bükme yapılışı için; önce süt, ılık su, sıvı yağ ve şekeri derin bir kapa koyun. İçine mayayı ve 1 su bardağı unu boşaltın ve karıştırın. Üzerini kapatın 10 dakika bekletin.
Ön mayalamaya başlayan hamurun içine unu ve tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın. Unu azar azar ilave edin. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edin. Üstünü kapatın mayalamaya bırakın.
Mayalanan hamurdan bezelere ayırın.
Yağ ve haşhaş ezmesini karıştırarak açın.
Her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın. Üstüne haşhaş ezmesi sürün, ceviz parçaları serpin ve üstüne diğer açtığınız bezeyi koyun, yine haşhaş ezmesi sürün. Üst üste 10 beze koyun.
Üst üste olan hamurların üzerine un serpip merdaneyle çok ince olmayacak şekilde açın. Videomuzda ya da fotoğraflarda inceliğini görebilirsiniz. 2 parmak kalınlığında şeritler kesin. Ve her bir şeriti alıp ikiye katlayıp döndürün. Tepsiyi yağlayın ve sıralı şekilde yanyana dizin.
Üzerine yumurta sarısı sürüp soğuk fırına verin ve 180 dereceye ayarlayın. Nar gibi kızarana kadar pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üstünü nemli bir bezle örtüp 10 dakika dinlendirin sonra servis yapın.
Afiyet olsun.
1 küçük paket kuru maya
1 yemek kaşığı dolusu toz şeker
yarım su bardağı sıvı yağ
yarım su bardağı süt
1,5 su bardağı ılık su
5 su bardağı beyaz un
1 tatlı kaşığı dolusu tuz
HARÇ İÇİN:
1 su bardağı haşhaş ezmesi
1 çay bardağı ceviz içi
1 çay bardağı sıvı yağ