İlibada sarması tarifi ve malzemeleri: İlibada sarması nasıl yapılır?

Masterchef 2020 tüm hızıyla sürüyor. Yayınlanan son bölümde jüri, yarışmacılardan yöresel lezzetler menüsünden hünerlerini sergilenmesi istendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, erkek ve kadın yarışmacılardan istediği ilibada sarması tarifi ve malzemeleri merak edildi. Geleneksel türk mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef İlibada sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İlibada sarması tarifi!

İLİBADA SARMASI NASIL YAPILIR? İLİBADA SARMASI TARİFİ

Afyonkarahisar Yöresel Lezzetleri arasında yer alan İlibada sarması tarifi ve yapılışı şu şekilde,

İLİBADA SARMASI TARİFİ MALZEMELERİ

1,5 kg. labada

1 su bardağı düğü (ince bulgur)

1 su bardağı göce (ince buğday)

2 çorba kaşığı un

2 orta boy soğan

2-3 diş sarımsak

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı salça

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı kuru nâne

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

İLİBADA SARMASI TARİFİ YAPILIŞI

İlibada sarması yapılışı için; düğü, çekilmiş göce ile karıştırılır. Yarım su bardağı sıvı yağın birazı tencereye konulur ve içine ince doğranmış soğan ilave edilir.

Pembeleşene kadar kavrulur. Un ilave edilir. Kavrulan soğanlara düğü ve çekilmiş göce karışımı eklenir ve az miktarda su ile pişirilir.

Tuz, kuru nâne ve kırmızı biber ilave edilir. Labada hafif haşlanır. Hazırlanan harç, labada ile muska şekli verilerek sarılır, tencereye dizilir ve üzerine su ilave edilip pişirilir.

Tavada kızdırılan yağa salça konularak, içine nâne ve kırmızı biber katılır. Pişen dolmanın üzerine önce sarımsaklı yoğurt daha sonra hazırlanan sos dökülerek servis edilir.