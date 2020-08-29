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’da eski kiracı kabusu! Yeni kiracının başına bela olup 250 binlik zarar verdi

’da kafe açmak için dükkân kiralayan Cihan C., tadilat esnasında dükkânın eski kiracısı tarafından garip ifadeler kullanılarak sürekli rahatsız edildi. Dükkâna gelip ‘Bu dükkân uğursuz’ şeklinde söylemlerle tadilat işçilerinin korkmasına sebep olan Hüsne A., işleri aksattı. Maddi kayıp yaşayan adam, şüpheli kadın hakkında koruma talep etti.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 29.8.2020 17:46 ABONE OL
İstanbul’da eski kiracı kabusu! Yeni kiracının başına bela olup 250 binlik zarar verdi

İstanbul'da kafe açmak için dükkân kiralayan Cihan C., dükkanın eski kiracısı ile sıkıntı yaşamaya başladı. Tadilat aşamasında olan kafenin eski kiracı Hüsne A., sürekli olarak gelip rahatsızlık verdi. Yeni kiracı, sorun çıkaran Hüsne A. ile anlaşmaya çalışmış olsa da başarılı olamadı.

ÇALIŞANLARI KORKUTTU

Şüpheli kadın, 'Bu dükkan uğursuz, bu dükkanı açamayacaksınız, burayı benden zorla aldılar' diyerek çalışanların korkmasına ve işlerinin aksatmasına sebep oldu. Tehdit ve ziyaretlerin sonucunda yaşanan aksaklık ile birlikte kafesini açamayan Cihan C., 250 bin lira zararı olduğunu iddia ederek şüpheli kadının dükkanına yaklaşmaması için koruma kararı talep etti.

KORUNMA TALEP ETTİ

Cihan C., Hüsne A. hakkında Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme koruma kararını olumsuz şekilde sonuçlandırdı.

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İstanbul’da eski kiracı kabusu! Yeni kiracının başına bela olup 250 binlik zarar verdi
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