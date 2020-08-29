Kargo şirketinde skandal! Yaklaşık 7 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 25 Ağustos günü Bağcılar ilçesinde bulunan bir kargo şirketine narkotik madde arama köpekleri ile operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Katar'a gönderilmek üzere dekoratif sandık içerisine zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 6 kilo 780 gram captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.