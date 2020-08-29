Korsan müzayedeye baskın

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli ve Kağıthane ilçelerinde tarihi eser operasyonu düzenledi. Baskın yapılan adreslerde müzayede yoluyla satışa hazırlanan bin 147 parça tarihi eser ele geçirildi. "Açık Artırma" yoluyla satılması planlanan ve el konulan tarihi eserlerin bazılarının Anadolu ile İstanbul'da bulunan ve Osmanlı Dönemi'nden kalan tarihi camilerden çalındıkları belirlendi.Tarihi eser operasyonda koleksiyoner oldukları iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin arasında ahşap levhalar, cam fenerler, taş objeler, metal havan ve mermer objeler, seramik objeler ve parçalar, şamdanlar ve alem başları olduğu belirtildi. Operasyonda rulo halinde bir secere, mermer güneş saati, mızrak ucu, iki ucu süslemeli deve kuşu yumurtası, dört geyik boynuzu, İslami yazı karakterli bir kazan ile birlikte üç rahle de bulundu. Bir bölümü yurt dışına satılmak üzere ele geçirildiği iddia edilen tarihi eserlerin İstanbul Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Detaylı incelemeler devam ediyor.