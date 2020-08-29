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nerede? nedir, ne anlama gelir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış törenine katıldı. Türkiye çapında çalışmalar yürütecek olan sendikanın açılışı global şirketlerle geliştirilen ve dünyanın en gelişmiş robotlarından birinin getirdiği tablet ile gerçekleştirdi. İşçileri ve işverenleri yakından ilgilendiren açılışın ardından nerede sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki ? , ne demektir?

Giriş Tarihi: 29.8.2020 22:24 ABONE OL
MESS Teknoloji Merkezi nerede? MESS Teknoloji Merkezi nedir, ne anlama gelir?

, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak edilmeye başlandı. Bugün açılışı gerçekleşen teknoloji merkeziyle alakalı işçi ve iş verenler araştırmalarını sürdürüyor. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan tamamen yerli kaynaklarla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kuruldu. Peki ? , ne anlama gelir?

MESS TEKNOLOJİ MERKEZİ NEREDE?

, İstanbul Ataşehir'de bulunuyor. MESS açılımı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'dır. MESS Teknoloji Merkezi ve 4 milyar TL'lik yatırımla 4 bin kişiye istihdam sağlayan yapımı son bir yılda tamamlanan 40 fabrika törenle açıldı.

MESS Teknoloji Merkezi nerede? MESS Teknoloji Merkezi nedir, ne anlama gelir?

MESS TEKNOLOJİ MERKEZİ NEREDE?

, İstanbul'da yer alıyor. ve 4 milyar TL'lik yatırımla 4 bin kişiye istihdam sağlayan yapımı son bir yılda tamamlanan 40 fabrika törenle açıldı. İstanbul'da gerçekleştirilen açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Bu yatırımlardan ilki, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan . Merkez, tamamen yerli kaynaklarla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kuruldu. Otomotiv, dayanıklı tüketim, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 241 MESS üyesi şirket Türkiye ekonomisine yılda 30 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. MESS Teknoloji Merkezi, ülkemiz sanayisinin dönüşümüne yön verecek. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına ve teknolojik gelişimine milli çözümler üretecek.

MESS Teknoloji Merkezi nerede? MESS Teknoloji Merkezi nedir, ne anlama gelir?

Bir sanayi şirketinin dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için gereken bütün ihtiyaçları ve eğitimleri tek çatı altında karşılayacak bu merkez, metal sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için tasarlandı. 200 Milyon TL'nin üzerinde yatırımla kurulan merkez, Model Fabrika ile eğitim, gelişim ve danışmanlığı aynı çatı altında harmanlayacak. Merkez; dünyada 17, Türkiye'de 28 ilk uygulama ve teknolojiyi içinde barındırıyor.

MESS NEDİR?

açılımı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'dır.

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MESS Teknoloji Merkezi nerede? MESS Teknoloji Merkezi nedir, ne anlama gelir?
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