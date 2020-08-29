MESS Teknoloji Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak edilmeye başlandı. Bugün açılışı gerçekleşen teknoloji merkeziyle alakalı işçi ve iş verenler araştırmalarını sürdürüyor. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan MESS Teknoloji Merkezi tamamen yerli kaynaklarla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kuruldu. Peki MESS Teknoloji Merkezi nerede? MESS Teknoloji Merkezi nedir, ne anlama gelir?

MESS TEKNOLOJİ MERKEZİ NEREDE?

MESS Teknoloji Merkezi, İstanbul Ataşehir'de bulunuyor. MESS açılımı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'dır. MESS Teknoloji Merkezi ve 4 milyar TL'lik yatırımla 4 bin kişiye istihdam sağlayan yapımı son bir yılda tamamlanan 40 fabrika törenle açıldı.